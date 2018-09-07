07.09.2018 16:09

Улицу Конторскую в субботу освободят от транспорта

В субботу, 8 сентября, с 14:00 до 21:00 будет запрещено движение транспорта по улице Конторской, на участке от улицы Рождественской до переулка Клубного.



// city.kharkov.ua

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пер. Клубному, ул. Полтавский Шлях, ул. Рождественской.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, запрет движения связан с проведением мероприятия «Открытие учебного года 2018/19 Start of the year» Харьковской школы архитектуры.