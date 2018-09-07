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07.09.2018  17:48   

В понедельник и во вторник нельзя будет проехать по Пискуновской улице

Запрет движения будет действовать с 8:00 до 17:00


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Движение транспорта по ул. Пискуновской, на участке от улицы Клочковской до Пискуновского переулка, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 17:00 10 и 11 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Коцарской, Рождественской, Чеботарской, а также по Пискуновскому переулку и  Рогатинскому въезду.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, харьков, пискуновская
 
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