Со вторника на месяц будет ограничен проезд по площади Поэзии

Ограничения связаны с ремонтом теплосети.
Движение транспорта по площади Поэзии, в районе дома №2 по улице Гоголя, будет ограничено 10 сентября с 8:00 до 16:00 10 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами по устранению дефекта на тепловой сети.
Объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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