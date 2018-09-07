07.09.2018 18:19

Со вторника на месяц будет ограничен проезд по площади Поэзии

Ограничения связаны с ремонтом теплосети.



wikimapia.org

Движение транспорта по площади Поэзии, в районе дома №2 по улице Гоголя, будет ограничено 10 сентября с 8:00 до 16:00 10 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами по устранению дефекта на тепловой сети.



Объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе.