Главная Новости Дороги и транспорт Со вторника на месяц будет ограничен проезд по площади Поэзии
07.09.2018  18:19   

Со вторника на месяц будет ограничен проезд по площади Поэзии

Ограничения связаны с ремонтом теплосети.


wikimapia.org

Движение транспорта по площади Поэзии, в районе дома №2 по улице Гоголя, будет ограничено 10 сентября с 8:00 до 16:00 10 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами по устранению дефекта на тепловой сети.

Объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение проезда, площадь поэзии, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Первый вице - мэр Игорь Терехов встретился с собственниками гаражей, которые построены над тепломагистралью, по улице Шатиловской
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 