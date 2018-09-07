07.09.2018 18:48

На неделю ограничат движение по Индустриальному проспекту

На ХТЗ будут проводить замену участка трубопровода теплосетей.



На неделю ограничат движение по Индустриальному проспекту



Движение транспорта по Индустриальному проспекту, в районе дома №11, будет ограничено с 8:00 10 сентября до 17:00 17 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода теплосетей.



Объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе.