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07.09.2018  18:48   

На неделю ограничат движение по Индустриальному проспекту

На ХТЗ будут проводить замену участка трубопровода теплосетей.


На неделю ограничат движение по Индустриальному проспекту

Движение транспорта по Индустриальному проспекту, в районе дома №11, будет ограничено с 8:00 10 сентября до 17:00 17 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода теплосетей.

Объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, харьков, хтз
 
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