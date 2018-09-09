В Харькове задержаны несколько авиарейсов в Киев, Стамбул и Тивата

Об этом сообщается на онлайн табло Международного аэропорта "Харьков".
Согласно сообщению, рейс BAY 4465 авиакомпании "Браво" сообщением Харьков - Тиват (Черногория), что должен был отправиться сегодня, 9 сентября, в 14:30 задержан до 16:50. О причинах задержки не сообщается.
Кроме этого, сегодня, 9 сентября, в 3:42 был отправлен рейс авиакомпании "Турецкие авиалинии", который был перенесен с 8 сентября 21:50.
Также с задержкой на 50 минут был отправлен рейс Харьков - Киев (Борисполь) авиакомпании МАУ и с задержкой на 35 минут - рейс "Турецких авиалиний" сообщением Харьков - Стамбул.
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