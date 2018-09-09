09.09.2018 13:00

В Харькове задержаны несколько авиарейсов в Киев, Стамбул и Тивата

Об этом сообщается на онлайн табло Международного аэропорта "Харьков".



Харьковский Аэропорт

Согласно сообщению, рейс BAY 4465 авиакомпании "Браво" сообщением Харьков - Тиват (Черногория), что должен был отправиться сегодня, 9 сентября, в 14:30 задержан до 16:50. О причинах задержки не сообщается.

Кроме этого, сегодня, 9 сентября, в 3:42 был отправлен рейс авиакомпании "Турецкие авиалинии", который был перенесен с 8 сентября 21:50.

Также с задержкой на 50 минут был отправлен рейс Харьков - Киев (Борисполь) авиакомпании МАУ и с задержкой на 35 минут - рейс "Турецких авиалиний" сообщением Харьков - Стамбул.