10.09.2018 09:35

По улице Пискуновской запрещается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Пискуновский на участке от ул. Клочковской до пер. Пискуновский:



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ремонт дороги

Ежедневно с 08.00 до 17.00 10 и 11 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Пискуновский на участке от ул. Клочковской до пер. Пискуновский, и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам: - ул. Коцарская - ул. Рождественская - ул. Чеботарская - пер. Пискуновском - въезд Рогатинский.