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10.09.2018  09:35   

По улице Пискуновской запрещается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Пискуновский на участке от ул. Клочковской до пер. Пискуновский:


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ремонт дороги

Ежедневно с 08.00 до 17.00 10 и 11 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Пискуновский на участке от ул. Клочковской до пер. Пискуновский, и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам: - ул. Коцарская - ул. Рождественская - ул. Чеботарская - пер. Пискуновском - въезд Рогатинский.

Тэги:  ремонт, дорога, транспорт, харьков, движение
 
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