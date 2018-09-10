По улице Пискуновской запрещается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Пискуновский на участке от ул. Клочковской до пер. Пискуновский:
Ежедневно с 08.00 до 17.00 10 и 11 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Пискуновский на участке от ул. Клочковской до пер. Пискуновский, и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам: - ул. Коцарская - ул. Рождественская - ул. Чеботарская - пер. Пискуновском - въезд Рогатинский.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
влажн.:
давл.:
ветер: