Главная Новости Дороги и транспорт Харьковских водителей ожидает увеличение штрафа за не пристегнутый ремень безопасности в 17 раз
10.09.2018  15:40   

Харьковских водителей ожидает увеличение штрафа за не пристегнутый ремень безопасности в 17 раз

Профильный Комитет Верховной Рады порекомендовал парламенту взять за основу законопроект, касающиеся мер для снижения смертности и травматизма на украинских дорогах, и увеличить штраф с 51 гривны до 850


//auto.24tv.ua

Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

Необходимость принятия законопроекта во время обсуждения была обоснована высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины, сообщил сегодня на своей странице портал auto.24tv.ua.

Согласно официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3,5 тысяч человек, и травмируются не меньше 35 тысяч. По этим показателям аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП), Украина является одним из лидеров среди европейских стран.

Народные депутаты поддержали законопроект, принятие которого позволит усилить ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами и повысить безопасность водителей и пассажиров транспортных средств.

Тэги:  травма, ремень, харьков, безопасности
 
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