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10.09.2018  18:19   

Завтра по улице Тринклера будет запрещено движение

Запрет действует с 8:00 до 17:00 11 сентября.


//facebook

Движение транспорта по ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы, будет запрещено с 8:00 до 17:00 11 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по пр. Независимости, ул. Сумской, пл. Свободы и пр. Науки.

Также с 8:00 до 17:00 11 сентября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы, и по пл. Свободы. В связи с этим, движение троллейбуса №18 будет организовано следующим образом: больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрещение движения, харьков, тринклера
 
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