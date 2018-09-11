Плановые и аварийные работы

По улице Большая Панасовская продлевается запрет движения транспорта
В связи с необходимостью продолжения выполнения КП «Горэлектротранссервис» работ по капитальному ремонту трамвайных путей по ул. Большой Панасовский на участке от ул. Лосевского до ул. Евгения Котляра, удлиняется срок действия запрета движения транспорта по ул. Большой Панасовский до 15 сентября 2018 года.
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