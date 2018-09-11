11.09.2018 17:37

Этой ночью нельзя будет проехать по Московскому проспекту

Движение будет запрещено с 22:00 11 сентября до 5:00 12 сентября при движении к центру и с 23:00 11 сентября до 6:00 12 сентября



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Сегодня ночью на Московском проспекте запрещается движение транспорта.

Нельзя будет передвигаться через перекресток проспект Московский - улица Кооперативная - переулок Армянский - Харьковская набережная - переулок Кузнечный будет с 22:00 11 сентября до 6:00 12 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам - переулку Подольскому, Гимназической набережной, проспекту Московскому, улице Чигирина, переулку Фейербаха, Харьковской набережной.