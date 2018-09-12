Плановые и аварийные работы, ограничение движения транспорта

По улице Новопрудной запрещается движение транспорта.
В связи с необходимостью проведения ООО «ДСК« Уровень »работ по капитальному ремонту проезжей части и тротуаров по ул. Новопрудная:
С 07.00 часов 03 сентября до 23.00 1 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Новопрудная на участке от ул. Деревянко до пер. 23 Августа, обеспечив при этом беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилых и административных зданий расположенных в указанной зоне.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
влажн.:
давл.:
ветер: