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12.09.2018  08:45   

Плановые и аварийные работы, ограничение движения транспорта

По улице Новопрудной запрещается движение транспорта.


// 1562.kharkov.uа

В связи с необходимостью проведения ООО «ДСК« Уровень »работ по капитальному ремонту проезжей части и тротуаров по ул. Новопрудная:

С 07.00 часов 03 сентября до 23.00 1 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Новопрудная на участке от ул. Деревянко до пер. 23 Августа, обеспечив при этом беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилых и административных зданий расположенных в указанной зоне.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  автобус, изменение маршрута, харьков, ремонт, дорога, объезд
 
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