Трамваи №16, 16А и 26 временно не будут ходить

Движение трамваев по ул. Героев Труда от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова будет временно запрещено в связи с реконструкцией трамвайного переезда ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение закрывается с 22:00 12 сентября до завершения работ.
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
- трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевской - ул. Гольдбергивська - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
- в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдбергивська - ул. Москалевской - Новожаново;
- трамваи №16, 16А и 26 - не ходят.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
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