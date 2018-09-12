12.09.2018 08:59

Трамваи №16, 16А и 26 временно не будут ходить

Движение трамваев по ул. Героев Труда от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова будет временно запрещено в связи с реконструкцией трамвайного переезда ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение закрывается с 22:00 12 сентября до завершения работ.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

- трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевской - ул. Гольдбергивська - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

- в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдбергивська - ул. Москалевской - Новожаново;

- трамваи №16, 16А и 26 - не ходят.