12.09.2018 15:32

Игорь Терехов: Какие-либо форс-мажорные ситуации должны решаться с наименьшим дискомфортом для горожан

Об этом заявил Первый вице-мэр Игорь Терехов, выражая свое недовольство работой Департамента строительства и дорожного хозяйства.



//dozor.kharkov.ua

На Московском проспекте ведутся интенсивные работы - там работает спецтехника.

Именно во время работы экскаватора появилось много воды, по предварительным данным, там был трубопровод большого диаметра, а потому пришлось перекрывать движение транспорта, чтобы выяснить все обстоятельства.

Игорь Терехов первый заместитель Харьковского городского головы

"Конечно, я хотел бы принести извинения харьковчанам и я очень недоволен сегодня системой работы нашего Департамента по транспорту, потому что утром образовалась огромнейшая пробка на Московском проспекте. Считаю, что наши службы не сработали на должном уровне Понятно, что нужно было перекрывать, в связи с такой ситуацией Московский проспект, но нужно было обеспечить объездные пути, нужно было проинформировать людей, нужно было поставить знаки и отрегулировать вместе с полицией движение , чтобы не было таких заторов. Я думаю, что мы отреагируем на это и виновные будут наказаны."