В переулке Слесарном временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по пер. Слесарном, на участке от ул. Короленко до пр. Московского, будет запрещено с 8:00 13 сентября в 16:00 10 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы в районе дома №1 по ул. Слесарной.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Короленко, Харьковской набережной, пр. Московскому.
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