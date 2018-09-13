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13.09.2018  08:51   

В переулке Слесарном временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по пер. Слесарном, на участке от ул. Короленко до пр. Московского, будет запрещено с 8:00 13 сентября в 16:00 10 октября.


//city.kharkov.ua/uk/news

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы в районе дома №1 по ул. Слесарной. 

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Короленко, Харьковской набережной, пр. Московскому.

Источник:   Департамент инфраструктуры Харьковского горсовета
 Тэги:  авто, изменение маршрута, харьков, ремонт
 
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