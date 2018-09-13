Главная Новости Дороги и транспорт На улице Генерала Удовиченко и по Данилевскому мосту запрещается движение транспорта
13.09.2018  08:57   

На улице Генерала Удовиченко и по Данилевскому мосту запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Генерала Удовиченко, на участке от ул. Колосистой до разворотного круга маршрутного транспорта (остановка «Большая Даниловка»), и по Данилевскому мосту будет запрещено с 9:00 до 17:00 13 и 14 сентября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия. 

На период проведения работ автобусы №20, 31е и 208 осуществлять высадку / посадку пассажиров и разворот на перекрестке ул. Ковпака и ул. Нижегородской.

Источник:   Департамент инфраструктуры Харьковского горсовета
 Тэги:  авто, изменение маршрута, харьков, ремонт
 
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