13.09.2018 08:57

На улице Генерала Удовиченко и по Данилевскому мосту запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Генерала Удовиченко, на участке от ул. Колосистой до разворотного круга маршрутного транспорта (остановка «Большая Даниловка»), и по Данилевскому мосту будет запрещено с 9:00 до 17:00 13 и 14 сентября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



На период проведения работ автобусы №20, 31е и 208 осуществлять высадку / посадку пассажиров и разворот на перекрестке ул. Ковпака и ул. Нижегородской.