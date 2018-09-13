На улице Генерала Удовиченко и по Данилевскому мосту запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Генерала Удовиченко, на участке от ул. Колосистой до разворотного круга маршрутного транспорта (остановка «Большая Даниловка»), и по Данилевскому мосту будет запрещено с 9:00 до 17:00 13 и 14 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На период проведения работ автобусы №20, 31е и 208 осуществлять высадку / посадку пассажиров и разворот на перекрестке ул. Ковпака и ул. Нижегородской.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
влажн.:
давл.:
ветер: