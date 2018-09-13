Движение транспорта на Коммунальном мосту будет изменено на три месяца

Движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) будет изменено с 13 сентября по 20 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода.
На этот период двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками.
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