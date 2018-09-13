Харьковские маршрутчики в районе ХТЗ решили поддержать управление статистики наглядным примером

12 сентября на сайте НБУ появилась информация, комментирующая превышение уровня реальной инфляции над «ожидаемым» прогнозным. И на следующий день комментарий получил «неожиданный» пример-подтверждение в Харькове.
Как сообщал ранее "Городской дозор", темпы роста административно регулируемых цен (13,8% г/г) превышали прогноз.
В частности, в столице Украины Киеве, наиболее существенно подорожали услуги городского транспорта из-за повышения стоимости топлива и увеличение расходов на оплату труда.
Маршрутные такси Первой Столицы решили не отставать. На следующий день после выхода комментария НБУ, SQ, со ссылкой на социальные сети, разместил информацию о подорожании маршруток на ХТЗ.
Стоимость проезда на маршруте №1175 (ст.метро "Тракторный завод" – "Заря") с 17 сентября составит 9 грн.
Об этом сообщил перевозчик ЧАО "АТП 16329". Соответствующие объявления расклеены в транспорте.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
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