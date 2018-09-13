Главная Новости Дороги и транспорт Харьковские маршрутчики в районе ХТЗ решили поддержать управление статистики наглядным примером
13.09.2018  14:40   

Харьковские маршрутчики в районе ХТЗ решили поддержать управление статистики наглядным примером

12 сентября на сайте НБУ появилась информация, комментирующая превышение уровня реальной инфляции над «ожидаемым» прогнозным. И на следующий день комментарий получил «неожиданный» пример-подтверждение в Харькове.


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Как сообщал ранее  "Городской дозор",  темпы роста административно регулируемых цен (13,8% г/г) превышали прогноз.

В частности, в столице Украины Киеве, наиболее существенно подорожали услуги городского транспорта из-за повышения стоимости топлива и увеличение расходов на оплату труда.

Маршрутные такси Первой Столицы решили не отставать. На следующий день после выхода комментария НБУ, SQ, со ссылкой на социальные сети, разместил информацию о подорожании маршруток на ХТЗ.

Стоимость проезда на маршруте №1175 (ст.метро "Тракторный завод" – "Заря") с 17 сентября составит 9 грн.

Об этом сообщил перевозчик ЧАО "АТП 16329". Соответствующие объявления расклеены в транспорте.

Тэги:  инфляция, нбу, харьков, комментарий, цена, маршрутка
 
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