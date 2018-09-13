На два дня будет запрещено движение по улице 23 Августа

Запрет будет действовать с 8:00 до 17:00 15 и 17 сентября.
Движение транспорта по ул. 23 Августа, на участке от ул. Космонавтов до ул. Отакара Яроша, будет запрещено с 8:00 до 17:00 15 и 17 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
На время работ будет организован объезд по прилегающим улицам.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
влажн.:
давл.:
ветер: