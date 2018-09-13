13.09.2018 18:48

На два дня будет запрещено движение по улице 23 Августа

Запрет будет действовать с 8:00 до 17:00 15 и 17 сентября.



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Движение транспорта по ул. 23 Августа, на участке от ул. Космонавтов до ул. Отакара Яроша, будет запрещено с 8:00 до 17:00 15 и 17 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.



На время работ будет организован объезд по прилегающим улицам.