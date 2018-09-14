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14.09.2018  08:40   

Троллейбусы №31, 35, 42 и ряд автобусов временно изменят маршрут

Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от перекрестка с ул. Героев Труда до ул. Бучмы, будет временно запрещено с 22:00 14 сентября.


//city.kharkov.ua/ru/news

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на перекрестке ул. Героев Труда - ул. Гвардейцев Широнинцев. Движение будет открыто после завершения ремонтных работ.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения.

На время работ автобусы №55э, 107э, 206э, 247э и 259э изменят маршрут и будут объезжать следующим образом: ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Бучмы - ул. Гвардейцев  Широнинцев и далее по маршруту.

Кроме того, с 22:00 14 сентября и до завершения работ будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до разворотного круга «Северная Салтовка».

На этот период троллейбусы будут ходить так:

- №31: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;

- №35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

- троллейбус №42 - не ходит.

Источник:   Департамент инфраструктуры Харьковского горсовета
 Тэги:  троллейбус, автобус., харьков, ремонт, переезд, трамвай
 
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