Главная Новости Дороги и транспорт Плановые и аварийные работы, ограничение движения транспорта
17.09.2018  08:28   

Плановые и аварийные работы, ограничение движения транспорта

По улице Двадцать Третьего Августа запрещается движение транспорта


// Facebook

В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Двадцать Третьего Августа на участке от ул. Космонавтов до ул. Отакара Яроша: 

Ежедневно с 08.00 до 17.00 15 и 17 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Двадцать Третьего Августа на участке от ул. Космонавтов до ул. Отакара Яроша, и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  автобус, изменение маршрута, харьков, ремонт, 23 августа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.09 Дороги и транспорт Плановые и аварийные работы, ремонт теплосетей, ограничение движения 16.09 Дороги и транспорт Изменено движение транспорта на Коммунальном мосту 12.09 Дороги и транспорт Плановые и аварийные работы, ограничение движения транспорта
 
 

Видео

Первый вице-мэр Игорь Терехов проинспектировал магистрали "ХТС", на которых ведется замена труб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 