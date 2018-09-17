17.09.2018 08:28

Плановые и аварийные работы, ограничение движения транспорта

По улице Двадцать Третьего Августа запрещается движение транспорта



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В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Двадцать Третьего Августа на участке от ул. Космонавтов до ул. Отакара Яроша:



Ежедневно с 08.00 до 17.00 15 и 17 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Двадцать Третьего Августа на участке от ул. Космонавтов до ул. Отакара Яроша, и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам.