Плановые и аварийные работы, ограничение движения транспорта

По улице Двадцать Третьего Августа запрещается движение транспорта
В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Двадцать Третьего Августа на участке от ул. Космонавтов до ул. Отакара Яроша:
Ежедневно с 08.00 до 17.00 15 и 17 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Двадцать Третьего Августа на участке от ул. Космонавтов до ул. Отакара Яроша, и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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