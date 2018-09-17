17.09.2018 08:45

Плановые и аварийные работы, ремонт теплосетей, ограничение движения

По площади Поэзии ограничивается движение транспорта



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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ по устранению дефекта на тепловой сети на перекрестке ул. Скрипника и ул. Гоголя:



С 08.00 часов 13 сентября в 16.00 13 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств на перекрестке ул. Скрипника и ул. Гоголя, и организуется при этом объезд по свободной от проведения работ полосе.

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ по устранению дефекта на тепловой сети по пл. Поэзии в районе дома №2 по ул. Гоголя:



С 08.00 часов 10 сентября во 16.00 10 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств попл. Поэзии в районе дома №2 по ул. Гоголя, организовав при этом объезд по свободной от проведения работ полосе.