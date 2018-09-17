Плановые и аварийные работы, ремонт теплосетей, ограничение движения

По площади Поэзии ограничивается движение транспорта
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ по устранению дефекта на тепловой сети на перекрестке ул. Скрипника и ул. Гоголя:
С 08.00 часов 13 сентября в 16.00 13 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств на перекрестке ул. Скрипника и ул. Гоголя, и организуется при этом объезд по свободной от проведения работ полосе.
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийных работ по устранению дефекта на тепловой сети по пл. Поэзии в районе дома №2 по ул. Гоголя:
С 08.00 часов 10 сентября во 16.00 10 октября 2018 ограничивается движение транспортных средств попл. Поэзии в районе дома №2 по ул. Гоголя, организовав при этом объезд по свободной от проведения работ полосе.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
влажн.:
давл.:
ветер: