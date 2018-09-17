17.09.2018 09:39

Изменение движения транспорта на Коммунальном путепроводе

По проспекту Льва Ландау изменяется организация движения транспорта



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В связи с необходимостью проведения ООО «Специализированная механизированная колонна №23» реконструкции коммунального путепровода по ул. Льва Ландау:



1. С 13 сентября по 20 декабря 2018 изменяется организация движения транспортных средств по ул. Льва Ландау (Коммунальный путепровод), организовав двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ проезжей части, согласно схеме организации дорожного движения, согласованной с подразделениями Национальной полиции.



2. 13 сентября в 20 декабря 2018 ограничивается скорость движения троллейбусов на Коммунальном путепроводе по ул. Льва Ландау.