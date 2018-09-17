Изменение движения транспорта на Коммунальном путепроводе

По проспекту Льва Ландау изменяется организация движения транспорта
В связи с необходимостью проведения ООО «Специализированная механизированная колонна №23» реконструкции коммунального путепровода по ул. Льва Ландау:
1. С 13 сентября по 20 декабря 2018 изменяется организация движения транспортных средств по ул. Льва Ландау (Коммунальный путепровод), организовав двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ проезжей части, согласно схеме организации дорожного движения, согласованной с подразделениями Национальной полиции.
2. 13 сентября в 20 декабря 2018 ограничивается скорость движения троллейбусов на Коммунальном путепроводе по ул. Льва Ландау.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
влажн.:
давл.:
ветер: