17.09.2018 16:13

Розничный рынок топлива Харькова продолжает лихорадить (ИНФОГРАФИКА)

Крупные операторы на своих АЗС подняли почти на 50 коп цены на все виды топлива. Однако региональный спрос скорректировал в Харькове общеукраинский тренд по-своему.



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За счет мелких операторов средняя цена на розничном рынке Харькова выросла не так сильно – на 17-25 копеек.

Средняя розничная цена ДТ и в Харькове и по стране 17 сентября выросла на 13 коп./л, бензинов — на 13–16 коп./л.

Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривни по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривни к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл. с 27,7 грн/долл., к евро — на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.

Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо — на 3% ($20/т).

Бензин марки премиум подорожал на Харьковский в Харькове, в среднем, на 17 коп. , хотя среднеукраинский показатль ниже - +14 коп. Сегодня его в Харькове, в среднем, продавали по 32,57 грн

95-й бензин подорожал вровень со среднеукраинским трендом на +13 коп. до 31,36 грн. в среднем

И только 92-й бензин подорожал на +13 коп, что ниже среднеукраинского (+ 16 коп) до 30,36 грн.

Газ автомобильный подорожал на 5 коп. , достигнув отметки 14,6 грн.