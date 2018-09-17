17.09.2018 17:08

Харьковские коммунальщики «готовят сани летом», пополняя парк специализированной техники

Четыре новых автомобиля «Глобус» будут убирать снег на улицах города.



//city.kharkov.u

Как сообщил сегодня, 17 сентября, директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура, всего на предприятии 36 таких автомобилей, которые работают по три-четыре в каждом районе.

По его словам, техника, сделанная по немецким технологиям, многофункциональна. В теплое время года машины оснащены пылесосом с увлажнением и щеткой, зимой на кузов прикрепляется отвал для уборки снега, а внутрь загружается песчано-солевая смесь для посыпания дорог. Автомобили оборудованы навигаторами, а также пультом для управления установками, которые регулируют наклон отвала или количество высыпаемой песчано-солевой смеси.

Как отметил директор «Дорремстроя», в преддверии зимы дорожники уже заготовили 12 тонн песка и 7 тонн соли, всего этой зимой планируется использовать 26-27 тонн песка и 17 тонн соли.

По словам Виталия Буры, кроме снегоуборочной техники для предприятия в этом году приобрели два новых катка для проведения капитального ремонта дорог, асфальтоукладчик, тягач «MAN» и шесть автомобилей для перевозки бригад. Ежегодно для предприятия приобретается 10-15 спецавтомобилей. Всего на предприятии - около 300 единиц спецтехники, более 200 из которых будут задействованы в уборке города в сильные снегопады.