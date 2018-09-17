Харьковские коммунальщики «готовят сани летом», пополняя парк специализированной техники

Четыре новых автомобиля «Глобус» будут убирать снег на улицах города.
Как сообщил сегодня, 17 сентября, директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура, всего на предприятии 36 таких автомобилей, которые работают по три-четыре в каждом районе.
По его словам, техника, сделанная по немецким технологиям, многофункциональна. В теплое время года машины оснащены пылесосом с увлажнением и щеткой, зимой на кузов прикрепляется отвал для уборки снега, а внутрь загружается песчано-солевая смесь для посыпания дорог. Автомобили оборудованы навигаторами, а также пультом для управления установками, которые регулируют наклон отвала или количество высыпаемой песчано-солевой смеси.
Как отметил директор «Дорремстроя», в преддверии зимы дорожники уже заготовили 12 тонн песка и 7 тонн соли, всего этой зимой планируется использовать 26-27 тонн песка и 17 тонн соли.
По словам Виталия Буры, кроме снегоуборочной техники для предприятия в этом году приобрели два новых катка для проведения капитального ремонта дорог, асфальтоукладчик, тягач «MAN» и шесть автомобилей для перевозки бригад. Ежегодно для предприятия приобретается 10-15 спецавтомобилей. Всего на предприятии - около 300 единиц спецтехники, более 200 из которых будут задействованы в уборке города в сильные снегопады.
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