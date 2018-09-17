17.09.2018 19:49

Со вторника по четверг нельзя будет проехать по улице Дружбы Народов

Проезд будет запрещен с 8:00 до 17:00 с 18 по 20 сентября.



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Движение транспорта по ул. Дружбы Народов, на участке от ул. Леся Сердюка до ул. Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 8:00 до 17:00 ежедневно с 18 по 20 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия улицы.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Натальи Ужвий и Бучмы.



На время ремонта автобус №54э будет осуществлять объезд закрытого участка по следующей схеме: - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Натальи Ужвий - ул. Леси Сердюка и далее по маршруту.