Со вторника по четверг нельзя будет проехать по улице Дружбы Народов

Проезд будет запрещен с 8:00 до 17:00 с 18 по 20 сентября.
Движение транспорта по ул. Дружбы Народов, на участке от ул. Леся Сердюка до ул. Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 8:00 до 17:00 ежедневно с 18 по 20 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия улицы.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Натальи Ужвий и Бучмы.
На время ремонта автобус №54э будет осуществлять объезд закрытого участка по следующей схеме: - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Натальи Ужвий - ул. Леси Сердюка и далее по маршруту.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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