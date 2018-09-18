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18.09.2018  08:40   

По улице Чернышевской запрещается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по замене участка трубопровода по ул. Чернышевский в районе дома №66:


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С 03 до 30 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Чернышевский на участке от ул. Каразина до ул. Ярослава Мудрого, с организацией объезда закрытого участка по прилегающим улицам: ул. Каразина, ул. Мироносицкой, обеспечив при этом беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилых и административных зданий расположенных в указанной зоне.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  автобус, изменение маршрута, харьков, ремонт
 
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