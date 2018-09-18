По улице Чернышевской запрещается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по замене участка трубопровода по ул. Чернышевский в районе дома №66:
С 03 до 30 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Чернышевский на участке от ул. Каразина до ул. Ярослава Мудрого, с организацией объезда закрытого участка по прилегающим улицам: ул. Каразина, ул. Мироносицкой, обеспечив при этом беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилых и административных зданий расположенных в указанной зоне.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
влажн.:
давл.:
ветер: