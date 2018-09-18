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18.09.2018  13:14   

До конца месяца по Индустриальному проспекту свободно не проедешь

По магистрали продлено ограничение движения.


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Движение транспорта по проспекту Индустриальному, в районе дома №11, ограничено до 1 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода теплосетей.

Объезд закрытого участка организован по свободной от проведения работ полосе.

Напомним, что движение планировалось возобновить 17 сентября.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, замена трубопровода, харьков
 
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