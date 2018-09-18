До конца месяца по Индустриальному проспекту свободно не проедешь

По магистрали продлено ограничение движения.
Движение транспорта по проспекту Индустриальному, в районе дома №11, ограничено до 1 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода теплосетей.
Объезд закрытого участка организован по свободной от проведения работ полосе.
Напомним, что движение планировалось возобновить 17 сентября.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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