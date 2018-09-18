18.09.2018 19:21

Ввиду международного футбольного матча будет запрещено движение транспорта возле стадиона «Металлист»

Запрещение будет действовать с 17:00 до 23:00 19 сентября.



prosport-ru.tsn.ua

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 17:00 до 23:00 19 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между ФК «Шахтер» (Украина) и ФК «Хоффенхайм» (Германия).



На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:



№68э, 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;



№260э сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко, возле железнодорожной станции «Балашовка»), высадку и посадку пассажиров будет осуществлять на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;



№244э изменит путь следования и будет осуществлять объезд так: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;



№251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.



С 17:00 до 21:45 19 сентября скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до ул. Молочной, будет ограничена, а остановка на остановочном пункте трамвая «Ст. м. «Спортивная» в обоих направлениях будет запрещена.



С 21:45 до 23:00 движение трамваев будет организовано следующим образом:



№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;



№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;



(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;



№27: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново;



(в обратном направлении): Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.