19.09.2018 11:14

Улица Дружбы Народов на ремонте до пятницы (ФОТО)

Она закрыта на три дня для проезда автомобилей и общественного транспорта.



//dozor.kharkov.ua

Улица Дружбы Народов в микрорайоне Северная Салтовка-2, на ремонте.

За эту дорожную магистраль дорожники взялись основательно – от улицы Леся Сердюка к улице Гвардейцев Широнинцев. «Поверхность здесь была не из лучших, срок эксплуатации тому подтверждение», - делятся коммунальщики.

Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»

« Данный участок не ремонтировался, наверное, где-то лет десять. На данном участке было очень плохое покрытие – наплывы, ямы. Было принято решение о ремонте. Был срезан старый слой асфальтобетона, восстановлена ​​ливневая канализация. Протяжённость участка порядка километра и здесь будет уложено порядка 2000 тонн асфальтобетона».

«В пятницу дорожная артерия будет открыта для проезда автотранспорта», - добавляет Михаил Микитчук. – «Без перекрытия обойтись не удалось, это вынужденная мера. Во-первых, местами дорога довольно широкая, а во-вторых, и главное, только так, ограничив движение транспорта, можно быстро и, главное, качественно провести ремонтные работы».

Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»

«В ближайшей планах будет капитальный ремонт разворотного круга по улице Гвардейцев Широнинцев. Так же уже идут подготовительные работы по улице Чередниченковской, там будет уложено более 1000 тонн асфальтобетона. И так же на данный момент проводятся ремонтные работы на коммунальных путепроводах. Там будет уложено более 4000 тонн асфальтобетона. Во время проведения работ на данных улицах будет полностью перекрыто движение автотранспорта».