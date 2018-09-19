19.09.2018 08:40

По улицам, прилегающим к КП ОСК "Металлист", временно запрещается движение транспорта

Во второй половине дня часть улиц города перекрывается для более удобного передвижения болельщиков. Обращаем внимание на изменение маршрутов и остановок общественного транспорта.



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В связи с проведением футбольного матча на стадионе КП ОСК «Металлист» между командами ФК «Шахтер» (Украина) - ФК «Хоффенхайм» (Германия):

1. С 17.00 до 23.00 19 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул . Власовском, ул. Храмова, ул. Державинская, ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Полевой (кроме трамваев с 17.00 до 21.45 часов).

2. На период проведения массового мероприятия организуется движение автобусных маршрутов общего пользования следующим образом:

2.1. Меняется конечная остановка автобусных маршрутов №68е и 232 «Ст. метро «Метростроителей» и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина»;

2.2. Сокращается путь следования и меняется конечная остановка автобусного маршрута №260 следующим образом:

- ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева »(отстой и разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции« Балашовка ») и осуществляется высадка и посадка пассажиров на остановке« Ст. м. «Завод им. Малышева »;

2.3. Изменяется путь следования следующих автобусных маршрутов и будет осуществляться объезд:

автобусный маршрут №244:

- ул. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

автобусный маршрут №251:

- ул. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - площадь Защитников Украины - ул. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

3. С 17.00 до 21.45 часов 19 сентября 2018 ограничивается скорость движения трамваев до 5 км / ч по ул. Плехановской на участке от ул. Державинской до ул. Молочной с запретом остановки на остановочном пункте трамвая «Станция метро« Спортивная »в обоих направлениях.

С 21.45 часов до 23.00 часов организуется движение трамваев следующим образом:

трамвайный маршрут № 5:

- ЖК «ул. Одесская »- ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Героев Сталинграда - ЖК «ул. Одесская »;

трамвайный маршрут № 6:

- ЖК «602 м / р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Московский - ул. Кошкина - парк «Машиностроителей» - ул. Московский - площадь Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдбергивська - пер. Рыбасовская - ул. Грековская - ул. Университетская - площадь Сергиевский - ул. Полтавский шлях - ул. Евгения Котляра - ЖК «Южный вокзал».

в обратном направлении:

- ЖК «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - площадь Сергиевский - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовская - ул. Гольдбергивська - ул. Молочная - площадь Защитников Украины - ул. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - ЖК «602 м / р».

трамвайный маршрут № 27:

- ЖК «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдбергивська - ул. Москалевской - ЖК «Новожаново»;

в обратном направлении:

- ЖК «Новожаново» - ул. Москалевской - ул. Гольдбергивська - ул. Молочная - площадь Защитников Украины (Конный рынок) - ул. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ЖК «Журавлевский гидропарк».