19.09.2018 12:16

Ограничено движение по улице Ткаченковской

Ограничение действует на участке от улицы Кривоконевской до улицы Куриловского с 11:00 до 14:00 19 сентября.



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Движение транспорта по ул. Ткаченковской, на участке от ул. Кривоконевской до ул. Куриловского, сегодня, 19 сентября, ограничено с 11:00 до 14:00.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по монтажу трубопровода на этом участке.



Движение организовано по свободной от проведения работ полосе.