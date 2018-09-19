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19.09.2018  12:16   

Ограничено движение по улице Ткаченковской

Ограничение действует на участке от улицы Кривоконевской до улицы Куриловского с 11:00 до 14:00 19 сентября.


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Движение транспорта по ул. Ткаченковской, на участке от ул. Кривоконевской до ул. Куриловского, сегодня, 19 сентября,  ограничено с 11:00 до 14:00.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по монтажу трубопровода на этом участке.

Движение организовано по свободной от проведения работ полосе.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, ткаченковская, харьков
 
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