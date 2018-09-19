Ограничено движение по улице Ткаченковской

Ограничение действует на участке от улицы Кривоконевской до улицы Куриловского с 11:00 до 14:00 19 сентября.
Движение транспорта по ул. Ткаченковской, на участке от ул. Кривоконевской до ул. Куриловского, сегодня, 19 сентября, ограничено с 11:00 до 14:00.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по монтажу трубопровода на этом участке.
Движение организовано по свободной от проведения работ полосе.
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