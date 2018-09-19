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19.09.2018  12:49   

Мотоциклист сбил женщину-пешехода на Салтовке

Оба участника ДТП оказались в больнице.


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Как сообщает Патрульная полиция, 18 сентября, около 14 часов патрульные получили сообщение о ДТП на улице  Василия Стуса, 37.

 Водитель мотоцикла совершил наезд на пешехода-женщину.

 Пострадавших пешехода и водителя мотоцикла медики госпитализировали в больницу.

 ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  сбит пешеход, дтп, харьков, салтовка, стуса
 
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