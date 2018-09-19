Мотоциклист сбил женщину-пешехода на Салтовке

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 19 сентября Сегодня у многих Знаков Зодиака земля буквально уйдет из-под ног. Гороскоп на 19 сентября 2018 года уверен — чувство любви, не оставит никого равнодушным.

Прогноз погоды на 19 сентября В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.