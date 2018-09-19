Мотоциклист сбил женщину-пешехода на Салтовке

Оба участника ДТП оказались в больнице.
Как сообщает Патрульная полиция, 18 сентября, около 14 часов патрульные получили сообщение о ДТП на улице Василия Стуса, 37.
Водитель мотоцикла совершил наезд на пешехода-женщину.
Пострадавших пешехода и водителя мотоцикла медики госпитализировали в больницу.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
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