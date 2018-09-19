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19.09.2018  18:48   

Игорь Терехов: В ближайшие дни мы откроем движение по Московскому проспекту

Мощные силы город бросил на объекты транспортной инфраструктуры, требующие реконструкции.


//dozor.kharkov.ua

Сейчас дорожники работают сразу на нескольких трамвайных переездах. 

Речь идет о трамвайном полотне на пересечении: ул.  Героев Труда с пр. Тракторостроителей, ул.  Шевченко и ул.  Матюшенко, ул.  Гвардейцев Широнинцев с ул.  Героев Труда, а также пр.Тракторостроителей с улицей Валентиновской.

И как заверили в мэрии, большинство из этих трамвайных переездов будут полностью готовы в ближайшее время.  Реконструкцию трамвайного полотна город в этом году планирует завершить и на Московском проспекте в районе площади Конституции. 

Сама реконструкция комплексная: с заменой ливневок, трамвайных рельсов и капитальным восстановлением дорожного полотна.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

"Работы ведутся согласно графику. Я думаю, что буквально в ближайшие дни мы закончим одну захватку этого переезда и уже полностью откроем движение по Московскому проспекту - оно будет открыто уже в полном объеме. И дальше...пойдем дальше работать ...в течение месяца, я думаю, что закончим полностью этот переезд. Хочу сказать, что все работы порой ведутся даже в круглосуточном режиме, потому что мы понимаем, что не за горами  снег и мы все должны вовремя сделать. Есть определенная технология. Мы не можем нарушать технологию, поэтому приходится работать иногда и по ночам".

Тэги:  терехов, ремонт дорог, харьков, переезды
 
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