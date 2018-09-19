19.09.2018 18:48

Игорь Терехов: В ближайшие дни мы откроем движение по Московскому проспекту

Мощные силы город бросил на объекты транспортной инфраструктуры, требующие реконструкции.



//dozor.kharkov.ua

Сейчас дорожники работают сразу на нескольких трамвайных переездах.

Речь идет о трамвайном полотне на пересечении: ул. Героев Труда с пр. Тракторостроителей, ул. Шевченко и ул. Матюшенко, ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Героев Труда, а также пр.Тракторостроителей с улицей Валентиновской.

И как заверили в мэрии, большинство из этих трамвайных переездов будут полностью готовы в ближайшее время. Реконструкцию трамвайного полотна город в этом году планирует завершить и на Московском проспекте в районе площади Конституции.

Сама реконструкция комплексная: с заменой ливневок, трамвайных рельсов и капитальным восстановлением дорожного полотна.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

"Работы ведутся согласно графику. Я думаю, что буквально в ближайшие дни мы закончим одну захватку этого переезда и уже полностью откроем движение по Московскому проспекту - оно будет открыто уже в полном объеме. И дальше...пойдем дальше работать ...в течение месяца, я думаю, что закончим полностью этот переезд. Хочу сказать, что все работы порой ведутся даже в круглосуточном режиме, потому что мы понимаем, что не за горами снег и мы все должны вовремя сделать. Есть определенная технология. Мы не можем нарушать технологию, поэтому приходится работать иногда и по ночам".