19.09.2018 19:33

Будет запрещено движение на разворотном кругу по улице Гвардейцев-Широнинцев

Запрет на движение будет действовать 20 сентября с 8:00 до 17:00.



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Движение транспорта через разворотный круг по улице Гвардейцев-Широнинцев будет запрещено с 8:00 до 17:00 20 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на разворотном кругу по ул. Гвардейцев-Широнинцев.