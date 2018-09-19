Будет запрещено движение на разворотном кругу по улице Гвардейцев-Широнинцев

Запрет на движение будет действовать 20 сентября с 8:00 до 17:00.
Движение транспорта через разворотный круг по улице Гвардейцев-Широнинцев будет запрещено с 8:00 до 17:00 20 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на разворотном кругу по ул. Гвардейцев-Широнинцев.
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