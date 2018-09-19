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19.09.2018  19:33   

Будет запрещено движение на разворотном кругу по улице Гвардейцев-Широнинцев

Запрет на движение будет действовать 20 сентября с 8:00 до 17:00.


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Движение транспорта через разворотный круг по улице Гвардейцев-Широнинцев будет запрещено с 8:00 до 17:00 20 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на разворотном кругу по ул. Гвардейцев-Широнинцев.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, гвардейцев-широнинцев, харьков
 
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