На два дня будет запрещено движение по улице Гвардейцев Широнинцев

Запрет будет действовать 21 и 22 сентября с 8:00 до 17:00. Изменятся и маршруты следования общественного транспорта.
Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга троллейбусов по ул. Натальи Ужвий до въезда к жилым домам №121 и 127 по ул. Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 8:00 до 17:00 21 и 22 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Леся Сердюка, Натальи Ужвий, Дружбы Народов.
Также с 8:00 до 17:00 21 и 22 сентября изменят путь следования автобусы №55э, 107э, 206э, 247э, 294э: они будут осуществлять разворот возле домов №121 и 127 по ул. Гвардейцев Широнинцев.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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