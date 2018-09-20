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20.09.2018  19:17   

На два дня будет запрещено движение по улице Гвардейцев Широнинцев

Запрет будет действовать 21 и 22 сентября с 8:00 до 17:00. Изменятся и маршруты следования общественного транспорта.


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Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга троллейбусов по ул. Натальи Ужвий до въезда к жилым домам №121 и 127 по ул. Гвардейцев Широнинцев, будет запрещено с 8:00 до 17:00 21 и 22 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Леся Сердюка, Натальи Ужвий, Дружбы Народов.

Также с 8:00 до 17:00 21 и 22 сентября изменят путь следования автобусы №55э, 107э, 206э, 247э, 294э: они будут осуществлять разворот возле домов №121 и 127 по ул. Гвардейцев Широнинцев.

Тэги:  запрет проезда, харьков, гвардейцев широнинцев
 
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