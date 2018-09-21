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21.09.2018  08:26   

По улице Пушкинской продлевается ограничение движения транспорта

Плановые и аварийные работы продлеваются из-за продления сроков строительства.


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В связи с увеличением ООО «Салтовский мясокомбинат» сроков выполнения строительных работ на объекте недвижимого имущества по ул. Пушкинской в ​​районе дома №42, удлиняется ограничения движения транспорта по ул. Пушкинской по 30 сентября 2019 года.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  автобус, изменение маршрута, харьков, ремонт
 
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