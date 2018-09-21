По улице Никитина ограничивается движение транспорта

Плановые и аварийные работы по ремонту теплосетей
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по замене стальных тепловых магистральных труб по ул. Никитина:
С 20 сентября по 1 декабря 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Никитина, и организуется при этом подъезд к жилым и административным зданиям по свободной от проведения работ полосе со стороны ул. Военной.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: