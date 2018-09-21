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21.09.2018  08:40   

По улице Никитина ограничивается движение транспорта

Плановые и аварийные работы по ремонту теплосетей


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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» работ по замене стальных тепловых магистральных труб по ул. Никитина: 

С 20 сентября по 1 декабря 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Никитина, и организуется при этом подъезд к жилым и административным зданиям по свободной от проведения работ полосе со стороны ул. Военной.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  автобус, изменение маршрута, харьков, ремонт
 
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