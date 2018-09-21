По улице Клочковской запрещается движение транспорта

Плановые и аварийные ремонты, изменение маршрутов транспорта из-за строительства.
1. С 08.00 часов 21 сентября до 20.00 часов 22 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от ул. Рогатинского до проезда рогатинского, и организуется при этом объезд закрытого участка по прилегающим улицам: ул. Рогатинскому, проезда рогатинскому.
2. 08.00 часов 21 сентября до 20.00 часов 22 сентября 2018 автобусный маршрут общего пользования № 305 будет осуществлять объезд указанного участка следующим образом:
- ул. Клочковская - ул. Пискуновский - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и дальше по маршруту.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: