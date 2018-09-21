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21.09.2018  08:46   

По улице Клочковской запрещается движение транспорта

Плановые и аварийные ремонты, изменение маршрутов транспорта из-за строительства.


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1. С 08.00 часов 21 сентября до 20.00 часов 22 сентября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от ул. Рогатинского до проезда рогатинского, и организуется при этом объезд закрытого участка по прилегающим улицам: ул. Рогатинскому, проезда рогатинскому. 

2. 08.00 часов 21 сентября до 20.00 часов 22 сентября 2018 автобусный маршрут общего пользования № 305 будет осуществлять объезд указанного участка следующим образом: 
- ул. Клочковская - ул. Пискуновский - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и дальше по маршруту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  автобус, изменение маршрута, харьков, ремонт
 
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