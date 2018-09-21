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21.09.2018  08:55   

По проспекту Индустриальному продлевается ограничение движения транспорта

Плановые и ремонтные работы по замене теплосетей


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В связи с увеличением объемов работ КП «Харьковские тепловые сети» по замене участка трубопровода по ул. Индустриальном в районе дома №11: 

Продолжается запрет движения транспорта по ул. Кокчетавской по 1 октября 2018.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  автобус, изменение маршрута, харьков, ремонт
 
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