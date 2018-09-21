По проспекту Индустриальному продлевается ограничение движения транспорта

Плановые и ремонтные работы по замене теплосетей
В связи с увеличением объемов работ КП «Харьковские тепловые сети» по замене участка трубопровода по ул. Индустриальном в районе дома №11:
Продолжается запрет движения транспорта по ул. Кокчетавской по 1 октября 2018.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: