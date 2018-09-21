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21.09.2018  13:16   

На Салтовке началась масштабная реконструкция трамвайных переездов (ФОТО)

Переезды станут более удобными и безопасными.


//dozor.kharkov.ua

Перекресток улиц Героев труда и Гвардейцев Широнинцев.  Эти магистрали очень важны для Салтовки. Трамвайный переезд был уже в плохом состоянии, водителям приходилось снижать скорость, чтобы безопасно пересечь рельсы, поэтому всегда возникали пробки.  Сейчас на этом перекрестке начали ремонт трамвайного переезда.  И через четыре дня его обещают завершить.  Трамвайный переезд станет более удобным и безопасным, ведь реконструируют его по уникальной технологии.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

 «Уникальность текущего года заключается в том, что впервые применяются конструктив с центральной плитой.  То есть вы видите, если в прошлые года у нас была центральная вставка из асфальта после укладки плит, то весь Нынешний конструктив выполнен полностью из бетона, улучшены противошумовые и антивибрационные характеристики самого переезда и такая технология позволила нам ускорить проведение работ».

 Как отметили в профильном Департаменте, это только первый шаг к более масштабной реконструкции этой дорожной артерии.

Сергей Дульфан,  директор Департамента инфраструктуры

«Эта работа также выполняется в рамках подготовки к более простой с технологической точки зрения работе по замене всего трамвайного пути по улице Героев труда. Мы сможем выполнять более высокими темпами и прямые участки обычного пути».

Перекресток Героев труда и Тракторостроителей.  Здесь полностью заменяют трамвайные рельсы и переезды и планируют обновить дорожное полотно.

 Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

«Через неделю мы планируем закрыть переезд полностью. Там будет применяться другая технология, которая, к сожалению, по монтажу и по технологии работы с бетоном требует большего времени, мы планируем, что это займет порядка 45  -60 дней».

 По словам директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана, все работы ведутся согласно графика и в полном масштабе.

 Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

«Для решения проблемы с отсутствием рельсового транспорта на маршрутах Департаментом инфраструктуры подготовлены и реализованы изменения маршрутов автобусного транспорта, добавлен подвижной состав.  На сегодняшний день еще бывают нарекания, но, в основном, мы выполняем полностью потребность в доставке к метро наших граждан».

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Тэги:  переезды, дульфан, харьков
 
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