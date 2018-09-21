21.09.2018 13:16

На Салтовке началась масштабная реконструкция трамвайных переездов (ФОТО)

Переезды станут более удобными и безопасными.



//dozor.kharkov.ua

Перекресток улиц Героев труда и Гвардейцев Широнинцев. Эти магистрали очень важны для Салтовки. Трамвайный переезд был уже в плохом состоянии, водителям приходилось снижать скорость, чтобы безопасно пересечь рельсы, поэтому всегда возникали пробки. Сейчас на этом перекрестке начали ремонт трамвайного переезда. И через четыре дня его обещают завершить. Трамвайный переезд станет более удобным и безопасным, ведь реконструируют его по уникальной технологии.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

«Уникальность текущего года заключается в том, что впервые применяются конструктив с центральной плитой. То есть вы видите, если в прошлые года у нас была центральная вставка из асфальта после укладки плит, то весь Нынешний конструктив выполнен полностью из бетона, улучшены противошумовые и антивибрационные характеристики самого переезда и такая технология позволила нам ускорить проведение работ».

Как отметили в профильном Департаменте, это только первый шаг к более масштабной реконструкции этой дорожной артерии.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

«Эта работа также выполняется в рамках подготовки к более простой с технологической точки зрения работе по замене всего трамвайного пути по улице Героев труда. Мы сможем выполнять более высокими темпами и прямые участки обычного пути».

Перекресток Героев труда и Тракторостроителей. Здесь полностью заменяют трамвайные рельсы и переезды и планируют обновить дорожное полотно.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

«Через неделю мы планируем закрыть переезд полностью. Там будет применяться другая технология, которая, к сожалению, по монтажу и по технологии работы с бетоном требует большего времени, мы планируем, что это займет порядка 45 -60 дней».

По словам директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана, все работы ведутся согласно графика и в полном масштабе.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

«Для решения проблемы с отсутствием рельсового транспорта на маршрутах Департаментом инфраструктуры подготовлены и реализованы изменения маршрутов автобусного транспорта, добавлен подвижной состав. На сегодняшний день еще бывают нарекания, но, в основном, мы выполняем полностью потребность в доставке к метро наших граждан».