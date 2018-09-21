На один день автолюбителям придется забыть о проезде по Чернышевской

В течение субботы, 22 сентября, будет запрещен проезд по этой улице с 8:00 до 17:00.
Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Каразина до ул. Ярослава Мудрого, будет запрещено с 8:00 до 17:00 22 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам - Каразина и Мироносицкой.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: