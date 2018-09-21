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21.09.2018  14:16   

На один день автолюбителям придется забыть о проезде по Чернышевской

В течение субботы, 22 сентября, будет запрещен проезд по этой улице с 8:00 до 17:00.


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Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Каразина до ул. Ярослава Мудрого, будет запрещено с 8:00 до 17:00 22 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам - Каразина и Мироносицкой.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, чернышевская, харьков
 
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