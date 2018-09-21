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21.09.2018  16:40   

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в локомотивном депо на «Основе»

21 сентября спасатели учебного пункта аварийно-спасательного отряда, которые учатся на курсах повышения квалификации, посетили производственное подразделение «Локомотивного депо ст. Основа филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця».


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Целью практических занятий было научить спасателей особенностям проведения спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, предоставление им практических навыков в вопросе расцепления железнодорожных вагонов и подачи сигналов оповещения машинистам поездов.

Также слушателей учебного пункта ознакомили с тактико-техническими характеристиками пожарного поезда и его тактическими возможностями. Очень часто подразделениям оперативно-спасательной службы и пожарных поездов приходится работать в тесном взаимодействии. Учитывая то, что предприятие имеет свои особые опасные факторы, а именно большое напряжение, опасные грузы, большое внимание было уделено требованиям безопасности труда.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  основа, депо, харьков, пожар, ликвидация, тренировка, спасатели
 
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