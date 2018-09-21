Спасатели оперативно ликвидировали пожар в локомотивном депо на «Основе»

21 сентября спасатели учебного пункта аварийно-спасательного отряда, которые учатся на курсах повышения квалификации, посетили производственное подразделение «Локомотивного депо ст. Основа филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця».
Целью практических занятий было научить спасателей особенностям проведения спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, предоставление им практических навыков в вопросе расцепления железнодорожных вагонов и подачи сигналов оповещения машинистам поездов.
Также слушателей учебного пункта ознакомили с тактико-техническими характеристиками пожарного поезда и его тактическими возможностями. Очень часто подразделениям оперативно-спасательной службы и пожарных поездов приходится работать в тесном взаимодействии. Учитывая то, что предприятие имеет свои особые опасные факторы, а именно большое напряжение, опасные грузы, большое внимание было уделено требованиям безопасности труда.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
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