Харьков выпал из общеукраинского тренда

По Украине операторы розничных АЗС резко подняли цены. На фоне прошлогоднего доказанного сговора в СМИ появились слухи о начатом новом расследовании.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал новое расследование в связи со стремительным ростом розничных цен на рынке сжиженного газа.
"В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий или других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Комитетом будут приняты соответствующие меры", – говорится в сообщении АМКУ.
В период с 21 по 24 сентября большинство сетей автозаправочных станций (АЗС) повысили цены на автогаз. Средняя цена по Украине составила 14,94 грн/л, повысившись на +8 коп./л. На некоторых заправках автогаз поднялся сразу на десятки копеек, преодолев «психологический» барьер в 15 грн/литр голубого топлива.
Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50–70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.
По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15–15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», — считает А. Куюн.
И только Харьков, пока, выпал из обще-украинского тренда. К понедельнику цена на газ практически не отличалась от цены на выходные. а цены на дизель, в среднем по данным сайта Минфин даже снизились. По правде, необходимо отметить что 15 грн. барьер намного раньше был зафиксирован как минимум у 3 розничных харьковских операторов. Просто Украина «подтянулась» к ценовому тренду в Харькове.
Как известно, по итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.
|
Средние цены на горючее на 24.09.2018 (Харьков и обл.)
|
Вид топлива
|
Цена (грн.)
|
Бензин А-95 премиум
|
32,68
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-95
|
31,02
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-92
|
30,08
|
0.00
|
0%
|
Дизельное топливо
|
28,93
|
-0.02
|
-0.065%
|
Газ автомобильный
|
14,85
|
0.00
|
0%
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