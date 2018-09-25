25.09.2018 16:08

Верховный Суд Украины разрешил водителям ехать на желтый сигнал светофора

Водителям, которые при включении желтого сигнала светофора не могут остановить транспортное средство, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения.



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Об этом говорится в материале ЗиБ со ссылкой на постановлении Верховного Суда от 31.07.2018.

Постановление касается случая, когда водитель пересек перекресток на желтый сигнал светофора. Его остановил полицейский и составил постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа. Постановление полицейского водитель обжаловал в административном суде.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционный суд постановление первой инстанции отменил, а иск водителя удовлетворил. Указанный вердикт было обжаловало в кассационной инстанции городское управление патрульной полиции. В постановлении №552 / 5623 / 16 -а ВС отметил, что выводы апелляционного суда являются верными, поскольку водитель доказал, что при включении желтого сигнала светофора не смог бы остановить транспортное средство без угрозы безопасности для других участников дорожного движения.