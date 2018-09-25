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25.09.2018  17:28   

На Новожаново на два дня изменится движение трамваев

С 9:00 до 17:00 26 и 27 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Москалевской, на участке от улицы Светлановской до разворотного круга «Новожаново».


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом межпутевого пространства.

На этот период движение будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 26 и 27 сентября будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от выхода из КП «Октябрьское трамвайное депо» до разворотного круга «Новожаново». В связи с этим, трамваи №3 и 27 будут курсировать так:

№3: разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка»;

№27: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка»;

(в обратном направлении): разворотный круг «Новоселовка» – ул. Николая Бажана – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков, трамвай
 
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