25.09.2018 17:28

На Новожаново на два дня изменится движение трамваев

С 9:00 до 17:00 26 и 27 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Москалевской, на участке от улицы Светлановской до разворотного круга «Новожаново».



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом межпутевого пространства.



На этот период движение будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:00 до 17:00 26 и 27 сентября будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от выхода из КП «Октябрьское трамвайное депо» до разворотного круга «Новожаново». В связи с этим, трамваи №3 и 27 будут курсировать так:



№3: разворотный круг «Залютино» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка»;



№27: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка»;



(в обратном направлении): разворотный круг «Новоселовка» – ул. Николая Бажана – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.