25.09.2018 17:50

В Харькове увеличится количество VIP-бляхеров

В Министерстве внутренних дел намерены запустить возможность заказывать именные «бляхи» онлайн, без посещения сервисного центра, с доставкой на дом. Также чиновники хотят радикально упростить процесс переноса номеров в случае смены автомобиля.



В Харькове увеличится количество VIP-бляхеров



Соответствующие изменения содержит проект приказа МВД, размещенный на сайте ведомства, передает «ЗиБ» со ссылкой на UBR. Новый порядок предусматривает, что именные номера можно заказать через Интернет.

Чтобы заказать номер онлайн понадобится несколько шагов:

- Пройти аутентификацию с помощью ЭЦП;

- указать регион регистрации авто и желаемый номер;

- Заполнить анкету на сайте, указав способ доставки;

- Оплатить заказ онлайн;

После заявки на получение номера, в течение двух недель автомобиль проходит проверку по базам МВД. После чего заказчику придется на утверждение макет, который затем отдают в работу.

Срок производства номера, согласно порядку, не может превышать более месяца.

Однако при изменении именного номера все-таки придется посетить сервисный центр. Необходимо будет в течение 10 дней перерегистрировать свой автомобиль и изменить техпаспорт.

Также документ предусматривает еще одно нововведение - упрощенный порядок изменения машины с сохранением индивидуального номера или передачи самых знаков другому владельцу. Когда эта процедура длилась до 10 дней, а по новому порядку все будет оформляться за один день в местном сервисном центре.

Единственное, что не изменится - это стоимость такого номера. По-прежнему, за первые три символа нужно будет выложить 300 грн, а каждый следующий нужно будет доплачивать 90 грн.