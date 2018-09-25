По Григоровскому шоссе будет ограничено движение

Ограничение будет действовать с 8:00 26 сентября до 8:00 5 октября.
Движение транспорта по Григоровскому шоссе, в районе дома №57, будет ограничено с 8:00 26 сентября до 8:00 5 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами на теплосети.
Автобус №43э будет объезжать закрытый участок таким образом: ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и далее по маршруту.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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