25.09.2018 19:39

По Григоровскому шоссе будет ограничено движение

Ограничение будет действовать с 8:00 26 сентября до 8:00 5 октября.



http://gortransport.kharkov.ua

Движение транспорта по Григоровскому шоссе, в районе дома №57, будет ограничено с 8:00 26 сентября до 8:00 5 октября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами на теплосети.



Автобус №43э будет объезжать закрытый участок таким образом: ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и далее по маршруту.





