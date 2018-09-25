Главная Новости Дороги и транспорт По Григоровскому шоссе будет ограничено движение
25.09.2018  19:39   

По Григоровскому шоссе будет ограничено движение

Ограничение будет действовать с 8:00 26 сентября до 8:00 5 октября.


http://gortransport.kharkov.ua

Движение транспорта по Григоровскому шоссе, в районе дома №57, будет ограничено с 8:00 26 сентября до 8:00 5 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами на теплосети.

Автобус №43э будет объезжать закрытый участок таким образом: ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и далее по маршруту.


 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, григоровское шоссе, харьков
 
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