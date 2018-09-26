26.09.2018 12:40

Безналичный и розничный оборот харьковских АЗС различается почти в 2 раза

Областное управление статистики опубликовало данные о продажах светлых нефтепродуктов и газа через 510 АЗС Харькова и области в августе 2018



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В Харьковской области в августе 2018 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) 1 насчитывала 510 единиц, из них 14 - АГНКС.

За этот период через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа на общую сумму 485,0 млн.грн, из которой

· 224,5 млн. грн (46,3%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного,

· 132,3 млн. грн (27,3%) - от продажи дизельного топлива,

· 124,3 млн. грн (25,6%) - от продажи пропана и бутана сжиженных и

· 3,9 млн. грн (0,8%) - от продажи газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана).

Бензина моторного было реализовано 5,8 тыс.т, что на 2,6% меньше, чем в августе 2017,

дизельного топлива - 4,1 тыс.т (на 7,9% больше),

пропана и бутана сжиженных - 5 0 тыс.т (на 3,7% больше),

газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 0,2 тыс.т (на 15% меньше).

В объеме реализованного бензина 60,9% приходилось на продажу бензина марок А-95, (35,9% - А-92).

Кроме того, в августе 2018 оптовый товарооборот от продажи субъектам хозяйствования светлых нефтепродуктов и газа для осуществления ими хозяйственной деятельности по безналичному расчету (по заключенным договорам) через специально организованную сеть АЗС составил 136,9 млн.грн, из которого

71, 9 млн.грн (52,5%) - продажа газойля (топлива дизельного),

39,3 млн.грн (28,7%) - бензина моторного.

Объем оптовых продаж дизельного топлива составил 2,3 тыс.т, бензина моторного - 1,1 тыс.т.

На графике показана динамика изменения цен на топливо (по данным Минфин)