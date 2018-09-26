Безналичный и розничный оборот харьковских АЗС различается почти в 2 раза

Областное управление статистики опубликовало данные о продажах светлых нефтепродуктов и газа через 510 АЗС Харькова и области в августе 2018
В Харьковской области в августе 2018 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) 1 насчитывала 510 единиц, из них 14 - АГНКС.
За этот период через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа на общую сумму 485,0 млн.грн, из которой
Бензина моторного было реализовано 5,8 тыс.т, что на 2,6% меньше, чем в августе 2017,
В объеме реализованного бензина 60,9% приходилось на продажу бензина марок А-95, (35,9% - А-92).
Кроме того, в августе 2018 оптовый товарооборот от продажи субъектам хозяйствования светлых нефтепродуктов и газа для осуществления ими хозяйственной деятельности по безналичному расчету (по заключенным договорам) через специально организованную сеть АЗС составил 136,9 млн.грн, из которого
Объем оптовых продаж дизельного топлива составил 2,3 тыс.т, бензина моторного - 1,1 тыс.т.
На графике показана динамика изменения цен на топливо (по данным Минфин)
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