26.09.2018 17:48

Между городскими властями и Харьковоблэнерго конфликта нет

Об этом заявил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов



city.kharkov.ua

У городской власти нет конфликта с АК «Харьковоблэнерго» относительно задолженности за электроэнергию со стороны коммунальных транспортных предприятий.



Об этом сегодня, 26 сентября, заявил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, комментируя информацию о якобы возможных ограничениях подачи электроэнергии на трамвайные и троллейбусные депо, а также КП «Харьковский метрополитен».



«У нас действительно есть текущая задолженность перед «Харьковоблэнерго». Они требуют погашения задолженности, и это нормально, потому что мы им действительно должны какие-то деньги. Но конфликта, который сегодня был раздут в интернете, у нас точно нет. Не знаю, кто придумал эту историю, но никаких отключений не планируется. У нас нет опасений, что может остановиться городской транспорт. С «Харьковоблэнерго» у нас сложились ровные, нормальные взаимоотношения. Город готовится к отопительному сезону, деньги направляются на подготовку к зиме, и облэнерго входит в наше положение. До конца месяца или в первых числах октября мы постараемся исправить ситуацию», - отметил Евгений Водовозов.

