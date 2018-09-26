Главная Новости Дороги и транспорт Между городскими властями и Харьковоблэнерго конфликта нет
26.09.2018  17:48   

Между городскими властями и Харьковоблэнерго конфликта нет

Об этом заявил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов


city.kharkov.ua

У городской власти нет конфликта с АК «Харьковоблэнерго» относительно задолженности за электроэнергию со стороны коммунальных транспортных предприятий.

Об этом сегодня, 26 сентября, заявил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, комментируя информацию о якобы возможных ограничениях подачи электроэнергии на трамвайные и троллейбусные депо, а также КП «Харьковский метрополитен».

«У нас действительно есть текущая задолженность перед «Харьковоблэнерго». Они требуют погашения задолженности, и это нормально, потому что мы им действительно должны какие-то деньги. Но конфликта, который сегодня был раздут в интернете, у нас точно нет. Не знаю, кто придумал эту историю, но никаких отключений не планируется. У нас нет опасений, что может остановиться городской транспорт. С «Харьковоблэнерго» у нас сложились ровные, нормальные взаимоотношения. Город готовится к отопительному сезону, деньги направляются на подготовку к зиме, и облэнерго входит в наше положение. До конца месяца или в первых числах октября мы постараемся исправить ситуацию», - отметил Евгений Водовозов.
 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  мэрия, харьковоблэнерго, харьков, нет конфликта
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 Власть Харьков делится опытом с другими городами Украины (ФОТО) 18.11 Власть Мэрия поздравила харьковский политех со 130-летием 28.07 Власть В Харьковском горсовете создадут Департамент по делам детей
 
 

Видео

В Харькове стартовал ІІ международный юридический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 