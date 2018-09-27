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27.09.2018  13:07   

Харьковские заправки продолжают повышать цены на топливо (ДИНАМИКА)

С 26 на 27 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 10–50 коп./л


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Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя розничная цена ДТ и бензинов по стране 27 сентября выросла на 9 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8–1,9 грн/л. А национальная валюта за два последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 сентября 2018 г., грн/л:

Вид топлива

Цена   (грн.)

 

Бензин А-95 премиум

32,88

0.20

0.612%

Бензин А-95

31,22

0.19

0.620%

Бензин А-92

30,28

0.19

0.639%

Дизельное топливо

29,11

0.18

0.626%

Газ авто­мобильный

14,90

0.01

0.067%

Динамика цен средних розничных цен на заправках Харькова по данным Минфин

Тэги:  бензин, дизель, топливо, харьков, газ, розница, безнал, продажа
 
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