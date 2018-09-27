Харьковские заправки продолжают повышать цены на топливо (ДИНАМИКА)

С 26 на 27 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 10–50 коп./л
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Средняя розничная цена ДТ и бензинов по стране 27 сентября выросла на 9 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8–1,9 грн/л. А национальная валюта за два последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 сентября 2018 г., грн/л:
|
Вид топлива
|
Цена (грн.)
|
|
Бензин А-95 премиум
|
32,88
|
0.20
|
0.612%
|
Бензин А-95
|
31,22
|
0.19
|
0.620%
|
Бензин А-92
|
30,28
|
0.19
|
0.639%
|
Дизельное топливо
|
29,11
|
0.18
|
0.626%
|
Газ автомобильный
|
14,90
|
0.01
|
0.067%
Динамика цен средних розничных цен на заправках Харькова по данным Минфин
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Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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